Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили предостерегла россиян от вложения денег в «недружественные валюты».

В беседе с агентством «Прайм» в понедельник, 28 ноября, эксперт отметила, что на фоне нестабильности рынка акций лучше вкладывать средства в защитные ОФЗ или валютные активы дружественных стран.

При выборе акций Валишвили посоветовала присмотреться к бумагам компаний со стабильным спросом, в частности, к ритейлерам. Помимо этого, вложиться можно в корпоративные или государственные облигации, а также в валютные активы дружественных стран.

Эксперт предупредила, что если имеется качественный иверсифицированный портфель корпоративных ценных бумаг, то сейчас избавляться от них нецелесообразно, отмечает REGNUM.

Она также призвала не переводить средства в доллары и евро в связи с возможных введений дополнительных комиссий и других трудностей. Также не рекомендуется вкладываться в криптовалюту, пишет RT.

27 ноября кандидат экономических наук Владимир Григорьев посоветовал туристам купить иностранную валюту до 5 декабря. По его словам, «если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. Он добавил, что туристы не прогадают, если купят валюту заранее.

Также в этот день инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров заявил, что в ближайшие месяцы доллар вряд ли выйдет из диапазона в 60 рублей за единицу. Кроме того, по его словам, Кроме того, рубль поддерживается налоговым периодом, а котировки нефти стабильны, пишет Pravda.Ru.

24 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов призвал осторожнее относиться к вложениям в криптовалюты. Он сравнил криптовалюту с игровым автоматом и напомнил, что такая игра, как правило, приводит к потере денежных средств, пишет НСН.