В Минстрое оценили сделку по продаже «Интеко»

Сделка по продаже «Интеко», которую закрыл банк непрофильных активов «Траст», — это «логичный результат правильно поставленных целей, эффективного принятия решений и управления, которые позволили компании занять ведущие позиции в отрасли», сказал в интервью ТАСС глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

Как отметила партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group (Knight Frank Russia) Ольга Широкова, «Интеко» сегодня является «одним из самых известных и крупных девелоперов Москвы». «У компании в продаже есть объекты от комфорт-класса до де-люкса. Компания, по сути, получила второе рождение четыре года назад с приходом новой команды во главе с Александром Николаевым», — подчеркнула Широкова.

Ранее в среду, 14 декабря, сообщалось, что «Траст» продал «Интеко» застройщику Sminex за 38 млрд рублей. Сделка стала крупнейшей на рынке недвижимости за последние семь лет.

В 2018 году, на момент перехода под управление банка непрофильных активов, долг «Интеко» в два раза превышал объем выручки, а сама компания находилась в преддефолтном состоянии. Для того, чтобы вывести «Интеко» из кризиса, банк создал новую команду управленцев и провел оптимизацию всех бизнес-процессов в компании. В частности, были приняты стандарты МСФО для финансовой отчетности, новый регламент девелоперской деятельности и система динамического ценообразования, запущены новые проекты. В результате выручка компании за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, а EBITDA — 21,7 млрд рублей.

«Для банка профессионализм и компетенции застройщика — важный показатель, от которого зависит успех реализации проектов. Я высоко оцениваю уровень сотрудничества с топ-менеджментом «Интеко» во главе с президентом Александром Николаевым и считаю, что его команде удалось показать отличные результаты на рынке жилищного строительства России», — отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства на декабрь, «Интеко» занимает 71-е место в рейтинге крупнейших девелоперов России.