Реклама
Прямой эфир
Экономика
Совфед утвердил МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рублей
Происшествия
Украинские боевики обстреляли территорию исправительной колонии в Горловке
Культура
Сериал «Гарри и Меган» побил рекорд Netflix по просмотрам документальных фильмов
Армия
Артиллерия ВС РФ уничтожила до 100 украинских военных на купянском направлении
Армия
Российские войска взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР
Мир
Бывший вице-канцлер Австрии заявил о несерьезном подходе Запада к Минским соглашениям
Общество
Рэпер Oxxxymiron выпустил восьмиминутный дисс на Моргенштерна
Мир
Саакашвили объявил голодовку после отказа в дистанционном участии в суде
Мир
ЕК перечислила Украине последний в 2022 году транш в размере €500 млн
Мир
Лидеры непризнанного Косово подписали заявку на вступление в ЕС
Общество
ВЦИОМ сообщил о хорошей осведомленности молодежи РФ об истории страны
Авто
Вьетнамская VinFast намерена выйти на рынок РФ после 2023 года

«Траст» закрыл крупнейшую за семь лет сделку на рынке девелопмента

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк непрофильных активов «Траст» продал девелоперскую компанию «Интеко» за 38 млрд рублей, новым владельцем стал застройщик Sminex. Эта М&A-сделка (слияния и поглощения) стала крупнейшей на рынке девелопмента с 2015 года, сообщает пресс-служба банка.

По словам президента-председателя правления «Траста» Александра Соколова, на момент перехода в банк непрофильных активов капитализация «Интеко» была отрицательной. В 2018 году ее долг в два раза превышал объем выручки, а сама компания находилась в преддефолтном состоянии. Центробанк задал ориентир по стоимости «Интеко»: к концу 2023 года она была должна составить не менее 30 млрд рублей.

«Сейчас актив стоит 38 млрд рублей, и на сегодняшний день это один из самых эффективных девелоперов в бизнес- и премиальном сегменте», — отметил Соколов. Он подчеркнул, что «несмотря на высокую турбулентность в экономике и осторожное поведение крупных инвесторов», «Траст» закрыл сделку по цене даже выше, чем планировал.

«Сделка была прямая, это позволило завершить ее быстро, что в нынешних условиях высокой турбулентности является критичным. Также важно, что компанию купил профильный инвестор, который нацелен на дальнейшее стратегическое развитие актива», — добавил глава «Траста»,

Для того, чтобы вывести «Интеко» из кризиса, банк создал новую команду управленцев и провел оптимизацию всех бизнес-процессов в компании. В частности, были приняты стандарты МСФО для финансовой отчетности, новый регламент девелоперской деятельности и система динамического ценообразования; запущены новые проекты и перепроектированы старые.

В «Трасте» отметили, что благодаря оптимизации, которая помогла избавиться от дублирующих функций, штатное расписание удалось сократить на 25%. Также был ликвидирован собственный генеральный подрядчик, а исполнителей стали искать на открытых торгах. В результате выручка компании за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA — 21,7 млрд рублей.

В 2020 году «Интеко» вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года «Интеко» входит в десятку лидеров по выручке среди девелоперов, работающих в старых границах Москвы.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022