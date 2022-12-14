«Траст» закрыл крупнейшую за семь лет сделку на рынке девелопмента

Банк непрофильных активов «Траст» продал девелоперскую компанию «Интеко» за 38 млрд рублей, новым владельцем стал застройщик Sminex. Эта М&A-сделка (слияния и поглощения) стала крупнейшей на рынке девелопмента с 2015 года, сообщает пресс-служба банка.

По словам президента-председателя правления «Траста» Александра Соколова, на момент перехода в банк непрофильных активов капитализация «Интеко» была отрицательной. В 2018 году ее долг в два раза превышал объем выручки, а сама компания находилась в преддефолтном состоянии. Центробанк задал ориентир по стоимости «Интеко»: к концу 2023 года она была должна составить не менее 30 млрд рублей.

«Сейчас актив стоит 38 млрд рублей, и на сегодняшний день это один из самых эффективных девелоперов в бизнес- и премиальном сегменте», — отметил Соколов. Он подчеркнул, что «несмотря на высокую турбулентность в экономике и осторожное поведение крупных инвесторов», «Траст» закрыл сделку по цене даже выше, чем планировал.

«Сделка была прямая, это позволило завершить ее быстро, что в нынешних условиях высокой турбулентности является критичным. Также важно, что компанию купил профильный инвестор, который нацелен на дальнейшее стратегическое развитие актива», — добавил глава «Траста»,

Для того, чтобы вывести «Интеко» из кризиса, банк создал новую команду управленцев и провел оптимизацию всех бизнес-процессов в компании. В частности, были приняты стандарты МСФО для финансовой отчетности, новый регламент девелоперской деятельности и система динамического ценообразования; запущены новые проекты и перепроектированы старые.

В «Трасте» отметили, что благодаря оптимизации, которая помогла избавиться от дублирующих функций, штатное расписание удалось сократить на 25%. Также был ликвидирован собственный генеральный подрядчик, а исполнителей стали искать на открытых торгах. В результате выручка компании за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, EBITDA — 21,7 млрд рублей.

В 2020 году «Интеко» вошла в перечень системообразующих организаций строительной отрасли. По данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года «Интеко» входит в десятку лидеров по выручке среди девелоперов, работающих в старых границах Москвы.