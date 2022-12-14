Twitter может обязать пользователей делиться данными с рекламодателями

Twitter планирует обязать пользователей делитьcя личными данными, чтобы не потерять прибыль от рекламы. Об этом 14 декабря сообщил портал Platformer со ссылкой на источники.

По их информации, речь идет, например, об обязательном предоставлении доступа к местоположению и номеру телефона. Сейчас у пользователя соцсети есть возможность выбрать сведения, которыми он готов делиться, однако в скором времени эта возможность может исчезнуть.

Отмечается, что сперва инициативу опробуют на 1% аккаунтов в США, после чего новые правила планируется распространить на всех. При этом отозвать разрешение на обмен данными будет нельзя.

Кроме того, разработчики также изучают возможность разрешить пользователям не раскрывать личную информацию, если они приобретут подписку на сервис Twitter Blue стоимостью около $8 в месяц. Однако это вступит в противоречие с правилами Apple, запрещающими приложениям ставить пользователей перед выбором между рекламными механизмами отслеживания и оплатой.

Владелец Twitter Илон Маск обещал, что, обладатели платной подписки будут видеть в два раза меньше рекламы, чем обычные пользователи. По оценкам издания, это сократит полученные за счет рекламы доходы примерно на $6 на каждого пользователя. Отмечается, что персонализированная реклама поможет Маску повысить прибыльность Twitter Blue и сохранить рекламодателей.

Накануне возобновилась продажа подписки Twitter Blue, которая позволяет аккаунтам получить синюю галочку. Она доступна в веб-версии за $8 в месяц или на iOS за $11 в месяц.

До этого, 28 ноября, Илон Маск заявил, что Apple практически остановила рекламу в Twitter. Он заподозрил компанию в нелюбви к свободе слова.

Днем ранее газета Financial Times рассказала, что ряд крупных брендов сократил свои расходы на рекламу в социальной сети Twitter из-за проводимой в ней политики. По словам источников, Маск лично позвонил руководителям некоторых брендов и осудил их за такие решения.

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.