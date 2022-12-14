Маск извинился за обозначение норвежского МИДа в Twitter в качестве нигерийского

Владелец Twitter Илон Маск принес извинения перед МИД Норвегии за то, что в соцсети ведомство было обозначено как нигерийская государственная организация. Он оставил соответствующую запись 14 декабря.

«Извините!» — ответил предприниматель на претензию дипломатов.

Ранее МИД Норвегии обратил внимание на то, что его блог, а также страницы главы ведомства Анникен Хюитфельдт и премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре были промаркированы как представители Нигерии. В дальнейшем ошибка была исправлена.

12 декабря Маск заявил, что в течение нескольких месяцев все учетные записи с устаревшими синими галочками верификации в Twitter будут удалены. Он назвал способ, которым они были выданы, коррумпированным и бессмысленным.

Ранее, 11 декабря, Маск сообщил, что Twitter собирается увеличить максимально разрешенное количество символов в постах в социальной сети с 280 до 4 тыс.

24 ноября Маск анонсировал «амнистию» для заблокированных аккаунтов в Twitter. Они будут разблокированы при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.