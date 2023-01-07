На игре: как лечат зависимость от тотализаторов и приставок

Болезненное пристрастие к компьютерным и азартным играм давно стало мировой проблемой — люди спускают деньги, продают бизнес, закладывают имущество, совершают преступления или становятся затворниками и социопатами. Китайским властям, например, пришлось вводить жесткие законодательные ограничения, чтобы отвлечь детей от смартфонов. Тем временем в России нащупали клинический подход к лечению. О том, что такое игромания, кто ей подвержен и как лечить — в материале «Известий».

Бороться с угрозой по-китайски

Проблеме игровой зависимости в России уделяется всё больше внимания, так как не замечать ее становится всё сложнее. В декабре 2022-го комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила кабмину создать перечень запрещенных компьютерных игр, а также обязать пользователей идентифицироваться. Таким способом законотворцы рассчитывают оградить молодежь от опасного контента, а параллельно выдернуть из объятий виртуальной реальности.

На игре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вероятно, законотворцы вдохновлялись положительным опытом Поднебесной. В конце 2022 года в Китае заявили о существенном эффекте после принятия комплекса мер по борьбе с зависимостью детей от онлайн-игр. Властям Поднебесной удалось добиться небывалого успеха — более 75% несовершеннолетних стали проводить за игрой не более трех часов в неделю в 2022 году. Почти 30% юных геймеров сократили траты, связанные с играми. Регулирование коснулось 90% подростков. Одним из главных сдерживающих факторов стала система идентификации игроков по лицу, которую разработчиков обязали внедрять в развлекательные приложения, пишет China Daily.

Возвращение в реальность

Одновременно с профилактикой игровой зависимости в России постепенно развивается лечение и накапливается опыт по реабилитации людей, склонных к азартным играм и «зависанию» с джойстиком в руках. Обе эти аддикции, по мнению медиков, имеют схожую природу.

Игровая зависимость официально считается заболеванием, говорит Татьяна Метелева, клинический психолог, руководитель реабилитационного центра клиники доктора Исаева «Двойной диагноз».

— Это официальный диагноз, согласно Всемирной организации здравоохранения, речь идет как о зависимости от компьютерных игр, так и от азартных (ставки, биржи). Игромания — единственный диагноз из нехимических зависимостей, который внесен в МКБ (международный классификатор болезней), — поясняет она.

На игре Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

Этот недуг включает в себя такие симптомы, как чрезмерная вовлеченность в процесс; сужение круга интересов, когда всё сводится к игре; потеря контроля над своей жизнью.

— Чаще всего в наших реабилитационных центрах мы встречаем мужчин-игроманов в возрасте от 15 до 23 лет. Женщины встречаются очень редко благодаря тому, что женщины более социальны, — добавляет специалист.

Любовь к игре на грани разумного

По словам психолога, на формирование зависимости влияет несколько факторов.

— Игроманы изначально имеют проблемы с социализацией и свои личностные особенности. Игромания не развивается у здоровых личностей. Как правило, у таких людей повышенная тревожность. В компьютерных играх они ощущают себя безопасно, так как там их сложнее обидеть. В игре человек может себя предъявить любым: ты можешь быть быстрым, мощным, умеешь летать. Человек не может этого реализовать в реальном мире, поэтому он уходит в игру — это то, что касается зависимых от компьютерных игр, — считает специалист.

На игре Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

С азартными людьми ситуация несколько иная.

— Резкий скачок адреналина. Люди, склонные к депрессии, всегда ищут дополнительный адреналин, чтобы заполнить одиночество и пустоту. Азартные игры имеют такой механизм, который позволяет людям получать необходимый адреналин, — замечает эксперт.

В основе — стресс и перфекционизм

Человек с относительно устойчивой психикой способен пережить сильный стресс, который не приведет к зависимости. Но иногда у личности не хватает внутренних ресурсов для борьбы с потрясениями.

— Любое заболевание — это адаптивный механизм, способствующий справляться с тем, что происходит внутри личности и вокруг. Когда у человека нет нормальных способов, чтобы адаптироваться к стрессу, он выбирает игру как способ восполнить свой ресурс, — добавляет врач.

Специалист говорит о том, что в группе риска — дети, склонные к фантазии и уединенности, интроверты. Они не находят контакта с другими ребятами, им страшно себя проявлять, они не приспособлены к социальной коммуникации.

На игре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Гиперчувствительность и перфекционизм также могут быть благодатной почвой для возникновения зависимости. Мир не проходит через рамку представления этих людей, им хочется видеть всё идеальным, они получают это в игре. Виртуальный мир они считают более безопасным и идеальным, — отмечает Метелева.

От игры до химии один шаг

Исходя из своей клинической практики, специалист говорит, что у людей с химическими зависимостями (наркомания) первой зависимостью была именно игровая.

— В дальнейшем в зрелом возрасте человеку пришлось социализироваться, отойти от игры, но потребность остается, и человек переключался на зависимости от психоактивных веществ. На фоне игровой зависимости сильно развивается магическое иллюзорное мышление, когда человек в один момент уходит в этот мир и больше не возвращается. Его личность в какой-то момент становится такой, какую он придумал в компьютерных играх, и по истечении времени мы получаем шизофренический спектр со всеми вытекающими бредовыми и галлюцинаторными симптомами, — поясняет Метелева.

У зависимых от игры наблюдается нарушение сна, приема пищи, иногда полная потеря интереса к еде; отсутствует контроль времени во время игры; встречаются нарушения сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Частые спутники игромании — раздражительность и паранойя.

В азартном мозгу

Поведение психики игромана — это нейробиологический процесс, главным участником которого является дофамин, объясняет Метелева.

— Дофамин — это способ дать сигнал в мозг, что получено удовольствие. Абсолютно нет разницы в объекте этого пристрастия, оно так или иначе будет вызывать зависимость. Игрок получает такой же уровень дофамина при игре, как и при употреблении ПАВ. Когда человек находится в игре, его полностью устраивает его состояние. Он не видит проблемы в том, что с ним происходит в данный момент. Несмотря на то что разрушаются все сферы жизни, игроман не видит явных признаков зависимости, потому что игра не осуждается социумом, в отличие от наркотиков.

На игре Фото: Global Look Press/Panayotis Tzamaros

Если указывать игроману на проблему, то он перевернет всю ситуацию таким образом, что не игра является проблемой, а всё остальное окружение, говорит специалист.

— Проблемы с семьей, друзьями, деньгами, учебой — это всё то, что мешает игре. Всё это воспринимается как враг, а игра — как друг, — уточняет психотерапевт.

Психолог Эльдар Осипов называет механизм психологической зависимости средством подавления фонового переживания, которое для индивида является болезненным и поэтому он старается к нему не «прикасаться», не думать об этом.

— И тут важен также возраст проявления игровой зависимости, — отмечает психолог.

Для детей это часто еще не зависимость, а форма так называемого контейнирования переживаний. Нормальное отношение человека к игре как к развлечению. Такое отношение означает, что он может в любой момент остановить этот процесс, переключившись на что-то другое.

Как лечить

Если игромания не сопровождается острыми невротическими состояниями, то психотерапия является основным методом лечения. Нередко вместе с ней назначается и медикаментозное лечение, говорит Осипов.

Главное условие лечения игровой зависимости — отстранение больного от его страсти без возможности к ней возвращаться, подчеркивает Татьяна Метелева.

На игре Фото: Global Look Press/Thomas Eisenhuth

— Здесь важно полное отстранение на долгий период. Зависимость — это непреодолимая тяга, которую невозможно побороть одними мыслями. Важно изолировать себя от игры. Для успешного избавления от зависимости необходимо пройти реабилитацию. Борьба с игровой зависимостью — сложный путь, сопряженный с депрессией и скачками эмоционального состояния человека, поэтому важно быть постоянно под наблюдением врачей, — говорит специалист.

Признать зависимость — 50% успеха

Любая зависимость имеет общую черту — это изменения на уровне головного мозга, говорит практикующий психолог Ольга Елисеева.

— Характер алкогольной, наркотической, игровой зависимостей абсолютно одинаковый с точки зрения биохимии и несет за собой необратимые повреждения головного мозга химико-биологического характера, — поясняет специалист.

По ее словам, не бывает бывших зависимых, есть только стаж трезвости.

— Если у человека зафиксирована зависимость, то стоит принять, что работа по сдерживанию будет сопровождаться всю жизнь. Первый шаг в работе — это признать зависимость, признать, что «я болен», — говорит она.

На игре Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

После принятия этого факта у человека должно быть желание с этим разобраться и исцелиться. До тех пор, пока человек-игроман сам не признает свою болезнь и не захочет лечиться, любые попытки близких помочь человеку бесполезны, считает собеседник.

— В таком случае мы рекомендуем близкому игромана обращаться за профессиональной психологической помощью. Важно понимать: когда человек принял решение исцелиться, с вероятностью 99% ему можно помочь, — добавляет эксперт.

Елисеева подчеркивает, что зависимость — это семейный симптом и для результативной работы психологическую помощь должны получать все члены семьи.

— Здесь присутствует феномен зависимости и созависимости. Зависимость — это симптом, который служит на сохранение целостности системы (будь то система семьи, рода или человека) или способствует развитию системы. Без проработки причин симптома невозможно решить эту проблему, — подчеркивает психолог.

Профессиональная помощь в работе с зависимостями — это длительная психотерапия, программа 12 шагов для зависимых и созависимых (бесплатная во всем мире), реабилитационные центры, а также системные семейные расстановки по Берту Хеллингеру, перечисляет некоторые инструменты лечения психолог.