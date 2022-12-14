Эксперт назвал возможную причину «исчезновения» Украины из Twitter

Директор ассоциации профессиональных соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков 14 декабря назвал возможные причины исчезновения темы конфликта на Украине из Twitter, а также ограничения социальной сетью действий украинских пользователей.

Как отметил эксперт в беседе с «Известиями», владелец Twitter Илон Маск «захотел уравновесить в сети возможности РФ и Украины».

«Он же предлагал уже свой план мира, за что получил скандал, в частности, хотел перестать финансировать Starlink для Украины. Я напомню, что сейчас многие компании подводят итоги года, и оттуда вылетела Россия. Возможно, Маск сделал то же самое с Украиной. Ему надоела риторика военного времени и всё с этим связанное», — предположил Зыков.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что тема конфликта на Украине исчезла из Twitter. Также он сообщил, что пользователи с украинским номером не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль в соцсети.

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск 27 октября возглавил Twitter. На следующий день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Маску удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter.

1 ноября стало известно, что Twitter начала помечать украинские государственные СМИ. В частности, пометку получила United24media.

Илон Маск 7 ноября опубликовал обновленные правила Twitter. Новый регламент соцсети выступает за безопасный дискурс бесед. Среди запрещенных форм — призывы к угрозам, ненависть.