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Медведев обратился к Маску по поводу Twitter и Starlink

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Lyashonok
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился 28 октября к новому руководителю Twitter Илону Маску.

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«Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter. И прекращайте бизнес Starlink на Украине», — написал Медведев в Twitter.

Маск возглавил соцсеть накануне, 27 октября. Генеральный директор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

26 октября Маск побывал в штаб-квартире Twitter. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Также стало известно, что Маск поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

До этого, 25 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Маск планирует в пятницу, 28 октября, закрыть сделку по покупке компании Twitter. По данным агентства, такое заявление прозвучало в ходе видеоконференции предпринимателя с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

24 октября Маск заявил, что системы спутниковой связи Starlink будут работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона.

До этого, 13 октября, SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

По словам военного эксперта Игоря Никулина, на Маска было оказано давление в Белом доме по вопросу финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, поэтому он изменил свое решение.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

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