Twitter начала помечать украинские государственные СМИ
Социальная сеть Twitter начала маркировать государственные СМИ Украины. На это обратили внимание журналисты RT.
В частности, пометку получила United24media.
В 2020 году такие обозначение начали появляться в аккаунтах российских СМИ.
В конце октября американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил Twitter. Сумма сделки составила $44 млрд.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Маску удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «Известиями» заявил, что Маску удастся «освежить» Twitter, добавив туда новый функционал.