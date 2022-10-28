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Названы возможные изменения в Twitter под руководством Илона Маска

Эксперт Зыков: Илон Маск сможет освежить Twitter и добавить в него новый функционал
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск умеет «хайповать», скорее всего, ему удастся «освежить» соцсеть Twitter, добавив туда новый функционал. Такое мнение 28 октября в беседе с «Известиями» выразил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

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Ранее в этот день стало известно, что предприниматель возглавил Twitter.

«Маск может освежить Twitter. Добавить туда новый функционал. Например, дать возможность купить премиум и получить новые возможности, такие как увеличенное количество символов, которые могут влезть в пост», — предположил Зыков.

По его словам, у Twitter давно не было революционных сервисов. Последний раз они сделали Periscope, однако не смогли развить его до популярного сервиса на долгий период.

«Маск умеет хайповать. Он сам активный юзер Twitter и знает, скорее всего, что нужно пользователям платформы. Он хорошо умеет чувствовать аудиторию и ее потребности. И поэтому он хочет сам принимать решения, а для этого занять пост гендиректора», — резюмировал Зыков.

О том, что Илон Маск официально стал владельцем соцсети Twitter и возглавил компанию, стало известно 28 октября. Генеральный директор компании Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал были уволены и уже покинули штаб-квартиру в Сан-Франциско.

Объясняя покупку Twitter, предприниматель заявил, что будущее цивилизации требует создание общей цифровой площадки, «на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости».

26 октября Маск побывал в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Он опубликовал видео, на котором идет в офис с кухонной раковиной. Кроме того, бизнесмен поменял описание своего профиля в Twitter, теперь он «главный по твитам».

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