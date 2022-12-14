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Подоляк возмутился «исчезновением» Украины из Twitter

Советник главы офиса президента Украины Подоляк: тема конфликта на Украине исчезла из Twitter
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Фото: ТАСС/POOL/Александр Кряжев
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Тема конфликта на Украине исчезла из Twitter, соцсеть ограничивает действия украинских пользователей. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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«Тема «конфликта на Украине» исчезла из трендов Twitter», — написал он на своей странице в соцсети.

Подоляк также рассказал, что пользователи с украинским номером не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль в соцсети.

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск 27 октября возглавил Twitter. На следующий день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Маску удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter.

1 ноября стало известно, что Twitter начала помечать украинские государственные СМИ. В частности, пометку получила United24media.

На следующий день Маск заявил, что планирует сделать Twitter самым достоверным источником информации в мире. Предприниматель добавил, что его намерение не зависит от политических пристрастий.

Нынешний президент США демократ Джо Байден 4 ноября заявил, что купленная Маском социальная сеть Twitter «извергает ложь» по всему миру, вызывая всеобщее беспокойство.

Илон Маск 7 ноября опубликовал обновленные правила Twitter. Новый регламент соцсети выступает за безопасный дискурс бесед. Среди запрещенных форм — призывы к угрозам, ненависть.

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