Подоляк возмутился «исчезновением» Украины из Twitter

Тема конфликта на Украине исчезла из Twitter, соцсеть ограничивает действия украинских пользователей. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Тема «конфликта на Украине» исчезла из трендов Twitter», — написал он на своей странице в соцсети.

Подоляк также рассказал, что пользователи с украинским номером не могут зарегистрироваться или войти в свой профиль в соцсети.

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск 27 октября возглавил Twitter. На следующий день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Маску удачи в преодолении политической предвзятости и идеологической диктатуры в Twitter.

1 ноября стало известно, что Twitter начала помечать украинские государственные СМИ. В частности, пометку получила United24media.

На следующий день Маск заявил, что планирует сделать Twitter самым достоверным источником информации в мире. Предприниматель добавил, что его намерение не зависит от политических пристрастий.

Нынешний президент США демократ Джо Байден 4 ноября заявил, что купленная Маском социальная сеть Twitter «извергает ложь» по всему миру, вызывая всеобщее беспокойство.

Илон Маск 7 ноября опубликовал обновленные правила Twitter. Новый регламент соцсети выступает за безопасный дискурс бесед. Среди запрещенных форм — призывы к угрозам, ненависть.