Обозреватель NYT заявил о намеренном нарушении США правил международной торговли

США нарушают правила международной торговли ради достижения своих целей. Такое мнение высказал 12 декабря обозреватель газеты The New York Times Пол Кругман.

«Администрация [президента США Джо] Байдена занялась исключительно жесткой торговлей», — указал он.

Кругман напомнил, что с 1948 года торговля между странами с рыночной экономикой регулируется правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно ее правилам, странам запрещено вводить новые тарифы или другие ограничения на международную торговлю за исключением определенных условий. Например, конкретное государство может предпринимать обоснованные действия для защиты существенных интересов своей безопасности.

Такое условие, как напомнил обозреватель, в свое время использовал бывший президент США Дональд Трамп, введя тарифы на сталь и алюминий, чтобы защитить страны от угрозы импорта из Канады.

«Трамп явно злоупотребил привилегией, утверждая, что нам нужны тарифы на сталь и алюминий, чтобы защитить нас от угрозы импорта из Канады. Так случилось, что тарифы на канадские металлы исчезли, как и большинство аналогичных тарифов в Европе. Но тарифы на Китай всё еще в силе. Что еще более важно, администрация Байдена заявила, что ВТО не имеет юрисдикции в этом вопросе», — подчеркнул автор статьи.

Так, чтобы избежать зависимости от Китая, в США начали субсидировать внутреннее производство полупроводников, ограничив экспорт товаров для их производства в КНР.

Кругман также упомянул и принятый в США законопроект о снижении инфляции, который спровоцировал вероятность возникновения торговой войны с Европой.

«Закон о снижении инфляции в основном направлен на борьбу с изменением климата. Он делает это в основном за счет субсидирования экологически чистой энергии. Но у субсидий есть сильный националистический аспект. Почти наверняка этот экономический национализм, который позволяет климатическим активистам указывать на все рабочие места, созданные за счет субсидий на зеленую энергию, был необходим для принятия законопроекта. Но не нарушает ли это правила торговли?» — задался вопросом обозреватель.

Кругман предположил, что и в этом случае администрация Байдена, защищая свою торговую политику, скажет, что «защита окружающей среды является вопросом национальной безопасности».

21 ноября исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис указал, что этот законопроект содержит явно дискриминационные элементы, которые нанесут ущерб компаниям из ЕС и их возможностям экспорта в США, а также нашей способности честно конкурировать с продукцией США на рынках третьих стран.

19 ноября издание Politico предрекло торговую войну между ЕС и США. Как отметила газета, Европа готовится ответить Вашингтону на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории страны. По данным издания, Европа готовится ответить США на этот законопроект. В качестве ответных мер рассматриваются протесты в ВТО, также не исключается размещение госинвестиций в различных «зеленых» секторах европейской промышленности.

18 ноября на угрозу торговой войны между США и ЕС также обратил внимание и немецкий журнал Der Spiegel.

В августе Байден подписал пакет мер, направленных на снижение инфляции в стране. Документ, который администрация называет «Акт сокращения инфляции», выделяет $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Однако спустя несколько месяцев, в ноябре, Еврокомиссия (ЕК) направила Вашингтону письменное предупреждение с требованием изменить ряд пунктов в этом законе для защиты европейских производителей.

Как указал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, данный закон, который подразумевает выделение $370 млрд на привлечение производства на территорию США и создание рабочих мест, «нарушает правила честной конкуренции» и противоречит нормам ВТО.