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Захарова возмутилась допуском однополых дуэтов фигуристов в Канаде к соревнованиям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во вторник, 13 декабря, прокомментировала допуск в Канаде однополых дуэтов в фигурном катании к соревнованиям.

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«То, что еще в 2007 считалось «уморительным» — именно так звучал слоган фильма «Лезвия славы: звездуны на льду» — сегодня уже реальность. <…> Что дальше? Мужское синхронное плавание уже есть?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Она пояснила, что «в правилах вместо определений «мужчина» и «женщина» будут использовать понятия «фигурист А» и «фигурист Б» или «партнеры».

В июле бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что участие мужчин в женских спортивных соревнованиях недопустимо и неуважительно. Публика отреагировала на это высказывание бурными аплодисментами стоя.

18 ноября 2021 года глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов предложил спортсменам, сменившим пол, выступать в отдельной категории, несмотря на поддержку ФТАР инициативы Международного олимпийского комитета (МОК) по борьбе с дискриминацией по гендерной идентичности и половых различий.

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