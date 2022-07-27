Трамп заявил о неприемлемости участия мужчин в женских спортивных соревнованиях

Участие мужчин в женских спортивных соревнованиях недопустимо и неуважительно, заявил 45-й президент США Дональд Трамп во вторник, 26 июля, на форуме America First Policy Institute в Вашингтоне.

«Не следует позволять мужчинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Это так неуважительно по отношению к женщинам», — сказал он, сорвав овации участников.

Высказывание Трампа о мужчинах-трансгендерах, объявивших себя женщинами и участвующих в спортивных состязаниях с ними, аудитория встретила бурными аплодисментами стоя. Политик же особо отметил неуместность участия в соревнованиях мужчин-трансгендеров, чьи результаты многократно превосходят результаты женщин.

Трамп также назвал недопустимым использование сексуального контекста в детских садах и распространение блокаторов полового созревания в школах.

«Дети не знают, что это. Я не знаю что это, как и многие из вас», — сказал он.

Ранее бывший президент США Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Он раскритиковал нынешнюю гендерную политику страны.

При этом идея гендерного многообразия активно продвигается на Западе. В частности, в марте 2021 года доктор Рейчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, была утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.

В феврале 2022 года квир-активист и «ядерный нерд» Сэм Бринтон был назначен помощником президента США по утилизации ядерных отходов. Президент США Джо Байден в поздравлении с Днем видимости трансгендеров отметил, что он и его администрация видят их «созданными по образу Божиему».

В России подобного энтузиазма к многообразию полов не разделяют. На реплику Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, «что же это за Бог у Вашингтона, во имя которого США уничтожают основы мироздания».