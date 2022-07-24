Трамп заявил о существовании в мире только женского и мужского гендера

В мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Об этом в воскресенье, 24 июля, заявил бывший президент США Дональд Трамп.

Он раскритиковал нынешнюю гендерную политику США.

«Они [демократы] привержены гендерной идеологии левого толка и токсичной критической расовой теории. Мы верим в существование двух гендеров: есть мужчины и есть женщины. Два гендера», — сказал Трамп, выступая перед участниками организации Turning Point Action. Трансляцию выступления вел YouTube-канал TalkTV.

Экс-президент США подчеркнул, что республиканцы скоро «вернут страну обратно».

Идея гендерного многообразия активно продвигается на Западе. В частности, в марте 2021 года доктор Рейчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, была утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.

В феврале 2022 года квир-активист и «ядерный нерд» Сэм Бринтон был назначен помощником президента США по утилизации ядерных отходов. Президент США Джо Байден в поздравлении с Днем видимости трансгендеров отметил, что он и его администрация видят их «созданными по образу Божиему».

В России подобного энтузиазма к многообразию полов не разделяют. На реплику Байдена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, «что же это за Бог у Вашингтона, во имя которого США уничтожают основы мироздания».