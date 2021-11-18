Глава ФТАР предложил спортсменам-трансгендерам выступать в отдельной категории

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) поддерживает инициативу Международного олимпийского комитета (МОК) по борьбе с дискриминацией по гендерной идентичности и половых различий. Однако спортсменам, сменившим пол, лучше выступать в отдельной категории. Об этом 18 ноября заявил глава ФТАР Максим Агапитов.

«Я полностью поддерживаю инициативу Международного олимпийского комитета по борьбе с дискриминацией трансгендеров. Но мужчина, сменивший пол на женский, будет иметь явное преимущество над женщинами во время соревнований», — сказал он «РИА Новости».

Агапитов привел в пример спортсменку из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

«В далеком прошлом он закончил карьеру в возрасте 35 лет, не показав результатов, которые бы заслуживали внимание. Потом он пропал на много лет и появился в возрасте 43 лет в образе женщины и стал участником Игр-2020. Стоит задуматься, что позволило ему сделать такой невероятный скачок в карьере. С возрастом он утратил многие возможности, которые дает молодой организм, и при этом стал успешнее», — сказал собеседник агентства.

Агапитов считает, что правильным решением будет создание отдельной категории, в которой трансгендеры могли бы соревноваться друг с другом.

«МОК, согласно Олимпийской хартии и духу олимпизма, дает возможность всем спортсменам выступать в равных условиях, мы это поддерживаем. С другой стороны, было бы правильно выделить отдельную группу для таких людей, чтобы они могли соревноваться друг с другом. Если есть такие спортсмены — они будут соревноваться. Если он один в такой категории, то абсолютно нормально вручать ему, к примеру, сертификат, как мы это делаем на российских соревнованиях. Это было бы справедливо», — сказал эксперт.

Ранее МОК опубликовал документ, в котором отражены принципы участия трансгендеров в соревнованиях.

Согласно документу, спортсмен сможет участвовать в соревнованиях независимо от трансгендерной идентичности или половых различий. Кроме того, уровень тестостерона больше не является достаточным основанием, чтобы определить честность получаемого преимущества. Также МОК настаивает на том, чтобы не заставлять спортсменов проходить обследования для определения физического пола.

До принятия данного свода правил трансгендерным женщинам разрешалось участвовать в женских соревнованиях, если уровень их тестостерона будет снижаться в течение 12 месяцев, пишет «Телеспорт».