Две площадки для реализации молодежных инициатив создадут в Ростовской области

В Ростовской области в 2023 году планируют открыть две уникальные площадки для реализации молодежных инициатив. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев в ходе своего инвестиционного послания 13 декабря.

По его словам, в следующем году будут созданы региональный центр молодежного инновационного творчества и центр креативных индустрий. На базе данных площадок будут сочетаться наука и искусство, творчество и бизнес, пишет RostovGazeta.

«Будем там и учить, и слушать молодежь, развивать взаимодействие представителей научного и профессионального сообщества из различных креативных индустрий: архитектура, промышленный дизайн, IT, музыка, кино, живопись, мода», — объяснил политик.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, в детских и молодежных организациях региона задействовано более 300 тыс. детей. 13 декабря в Ростове-на-Дону состоялось первое заседание совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи, его отделениями. Были отобраны делегаты, которые через неделю отправятся представлять Донской регион на первом съезде движения.