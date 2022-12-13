Эксперт удивился хвастовству Эрдогана месторождением нефти в Турции

Запасов нефти в новом месторождении в Турции, о котором накануне рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, хватит максимум на полгода. Обнаружением этого маленького месторождения странно хвастаться. Такое мнение заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов высказал во вторник, 13 декабря.

По словам эксперта по энергетике, в России ежегодно добывается 550 млн т нефти. Турция потребляет в сутки почти 1 млн баррелей, а в новом месторождении, по словам Эрдогана, всего 150 млн баррелей.

«Излишне хвастаться таким открытием мне кажется странным, хотя вряд ли кто-то из широкого круга людей в курсе — много это или мало. Но лиха беда начало, может еще найдут», — отметил Фролов в беседе с телеканалом «360».

Он добавил, что нефтяное месторождение мало найти. Необходимо создать проект его эффективной разработки. Например, в России нашли много месторождений, но некоторые разрабатывать просто не имеет смысла.

Фролов добавил, что вопрос о том, удастся ли Турции разработать проект эффективной разработки нового месторождения, остается открытым.

Накануне турецкий лидер заявил, что на северо-востоке страны обнаружено месторождение с запасами нефти объемом 150 млн баррелей. Стоимость этих запасов оценивается примерно в $12 млрд, сообщает телеканал «Звезда».

29 ноября стало известно, что импорт из России в Турцию в октябре 2022 года снизился на $1,2 млрд в сравнении с сентябрем. Так, в октябре было импортировано товаров на $4,9 млрд, наблюдалось снижение объема закупок Турцией российского сырья, среди которого уголь, нефть, природный газ и нефтепродукты.

Однако, как объяснил «Известиям» финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов, несмотря на это, поставки угля и углеводородов за год из РФ в Турцию увеличились в 2,9 раза, а импорт сырой нефти за январь—июль вырос в 2,4 раза.

Ранее, 21 октября, издание The New York Times сообщило, что Индия, Турция и Бразилия нарастили объемы закупок российских товаров с февраля текущего года.

В июне в турецком городе Адана в двух скважинах была найдена нефть, запасы которой оцениваются в $1 млрд.