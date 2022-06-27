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В Турции обнаружены запасы нефти стоимостью в $1 млрд

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Seskimphoto
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В турецком городе Адана в двух скважинах найдена нефть, запасы которой оцениваются в $1 млрд. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к народу после заседания кабинета министров.

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«В двух скважинах в Адане, где проводятся разведочные работы, обнаружена высококачественная нефть. Стоимость запасов оценивается примерно в $1 млрд», — цитирует Эрдогана турецкое издание «16 haber».

Затронув экономическое положение Турции на сегодняшний день, турецкий лидер попросил у народа немного терпения.

«Мы существенно снизим уровень инфляции к февралю–марту 2023 года», — уверил президент.

В конце 2021 года было зафиксировано падение курса турецкой лиры. Так, днем 17 декабря она опустилась до 16,86 за доллар США. При этом накануне курс был 15,21 лиры за $1.

3 декабря агентство Bloomberg сообщало, что годовая инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали роста инфляции до 20,7%. Эксперты отметили, что декабрьская инфляция будет значительно выше.

В тот же день доктор экономических наук, завкафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ) Наталья Ульченко заявила «Известиям», что курс турецкой лиры будет зависеть от того, насколько рискованной и неожиданной будет оставаться внешняя политика Турции.

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