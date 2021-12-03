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Годовая инфляция в Турции превысила прогнозы и достигла 21,3%

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Годовая инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали роста инфляции до 20,7%, сообщает Bloomberg в пятницу, 3 декабря.

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Инфляцию в стране разгоняют цены на энергоресурсы, выросшие на треть за прошедшие 12 месяцев, и дорожающее сырье, цены для производителей которого увеличились на 54,6%, что стало, по данным Bloomberg, самым высоким показателем с апреля 2002 года.

Лира упала на 1,3%, до 13,8627 за $1 на торгах 3 декабря, приблизившись к рекордно низкому уровню, зафиксированному на прошлой неделе.

Эхсан Хоман, руководитель отдела исследований развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки в MUFG Bank в Дубае, отметил, что распродажа лиры началась только в середине ноября и поэтому не полностью отражена в данных пятничных торгов.

«Декабрьская инфляция будет значительно выше», — подчеркнул он.

1 декабря лира обновила исторический минимум — 13,71 за $1. Турецкий Центробанк отреагировал на это заявлением о проведении прямых валютных интервенций «по причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов».

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку министра финансов страны Лютфи Эльвана и назначил на его пост Нуреддина Небати, который прежде занимал должность замминистра.

С начала года турецкая национальная валюта упала с 7,43 до 12,5 к доллару США, а инфляция за тот же период, по данным на минувшую среду, разогналась с 14,6 до почти 20%. В этих условиях Эрдоган сменил трех глав ЦБ Турции, пока нынешний руководитель регулятора Сахап Кавчиоглу не согласился перейти к снижению ключевой ставки — до 15% в ноябре.

2 декабря агентство Reuters со ссылкой на заявление S&P сообщало, что турецкий Центробанк, используя для поддержания курса лиры заимствованные резервы, может подорвать доверие к нацвалюте и ставит под угрозу кредитный рейтинг страны.

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