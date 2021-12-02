Президент Турции Эрдоган сменил министра финансов из-за падения курса лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отправить в отставку министра финансов Лютфи Эльвана и назначить на его должность Нуреддина Небати, который прежде занимал пост замминистра. Указ Эрдогана был опубликован 1 декабря.

Турецкая лира утром в среду обновила исторический минимум — 13,71 за $1. Турецкий Центробанк отреагировал на это заявлением о проведении прямых валютных интервенций «по причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов», уточняет ТАСС.

С начала года турецкая лира упала с 7,43 до 12,5 к доллару США, а инфляция за тот же период разогналась с 14,6 до почти 20%. В этих условиях президент Эрдоган сменил не одного главу ЦБ Турции, пока нынешний руководитель регулятора Сахап Кавчиоглу не согласился перейти к снижению ключевой ставки.

За год курс турецкой лиры снизился более чем на 40%. На неделе с 22 ноября он упал с 11,37 до 13,21 лиры за доллар США. В четверг, 25 ноября, Центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку с 16 до 15%, в понедельник Эрдоган вновь высказался за снижение учетной ставки.

В конце ноября президент Турции заявлял, что в падении курса лиры виноваты внешние силы. Он добавил, что курс Анкары на снижение ставки продолжится.