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Экономист рассказала о причинах падения курса турецкой лиры

Экономист-востоковед Ульченко рассказала о причинах падения курса турецкой лиры
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Курс турецкой лиры будет зависеть от того, насколько рискованной и неожиданной будет оставаться внешняя политика Турции. Об этом заявила «Известиям» Наталья Ульченко, доктор экономических наук, завкафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ), заведующая сектором Турции в Институте востоковедения РАН, комментируя снижение курса этой валюты в пятницу, 3 декабря.

По ее словам, курс лиры привязан к внешней политике Турции, непредсказуемость которой является причиной происходящих там процессов.

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Ранее в этот же день стоимость лиры понизилась на 1,3%, до 13,8627 за $1 на торгах, приблизившись к рекордно низкому уровню, зафиксированному на прошлой неделе. Агентство Bloomberg также сообщало, что годовая инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали роста инфляции до 20,7%. Эксперты отметили, что декабрьская инфляция будет значительно выше.

Ульченко рассказала, что среди основных составляющих инфляции в Турции — достаточно высокая доля импорта в производстве страны плюс сказывается рост цен на товары энергосектора.

По ее словам, перевод торговли между Москвой и Анкарой на национальные валюты в сложившейся ситуации становится невыгодным и частично порождает «состояние неопределенности» и заставляет думать о возврате к расчетам в международных валютах, скорее всего, в долларах.

1 декабря турецкая лира обновила исторический минимум — 13,71 за $1. Центробанк этой страны отреагировал на это заявлением о проведении прямых валютных интервенций «по причине нездорового ценообразования, которое наблюдается в отношении валютных курсов».

В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу минфина страны Лютфи Эльвана и назначил на его пост Нуреддина Небати, который прежде занимал должность заместителя министра финансов.

С начала года турецкая нацвалюта упала с 7,43 до 12,5 к доллару США, а инфляция за тот же период, по данным на 1 декабря, разогналась с 14,6 до почти 20%. В этих условиях Эрдоган сменил трех глав ЦБ Турции, пока нынешний руководитель регулятора Сахап Кавчиоглу не согласился перейти к снижению ключевой ставки — до 15% в ноябре.

2 декабря агентство Reuters со ссылкой на заявление S&P сообщало, что турецкий Центробанк, используя для поддержания курса лиры заимствованные резервы, может подорвать доверие к нацвалюте и ставит под угрозу кредитный рейтинг страны.

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