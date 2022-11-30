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Импорт из России в Турцию в октябре снизился на $1,2 млрд

Турция в октябре сократила закупки российских энергоресурсов
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Импорт из России в Турцию в октябре 2022 года снизился на $1,2 млрд в сравнении с сентябрем, следует из данных турецкого института статистики (Turkstat), опубликованных на сайте 29 ноября. В октябре было импортировано товаров на $4,9 млрд. Значительная доля поставок приходится на энергоносители.

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Весь импорт из РФ за январь–октябрь составил $49,6 млрд. При этом в октябре наблюдается снижение объема закупок Турцией российского сырья, среди которого уголь, нефть, природный газ и нефтепродукты.

Как объяснил «Известиям» 30 ноября финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов выручка российских компаний сфере энергетики в октябре составила $3,7 млрд, что меньше чем в сентябре, когда она составляла $5 млрд.

«Это связано с тем, что стоимость средней цены природного газа на европейском хабе снизилась в октябре на 35% по отношению к сентябрю», — сказал он.

В то же время эксперт уточнил, что, по данным турецкого института статистики, поставки угля и углеводородов за год увеличились в 2,9 раза, импорт сырой нефти из России за январь–июль вырос 2,4 раза, общий объем поставок нефти и нефтепродуктов в Турцию вырос на 55%, до 5,58 млн т.

Как уточнил Кравцов, после начала спецоперации по защите Донбасса объем поставок российского сырья в страны Европейского союза сильно сократился. По его мнению, он еще упадет после 5 декабря в связи с введением Евросоюза эмбарго на нефть, и 5 февраля 2023 года, когда будет осуществлен запрет на поставки нефтепродуктов.

«Из-за санкций российским энергетическим компаниям пришлось с существенным дисконтом перенаправлять поставки в Азию, в основном в Китай и Индию. В октябре (президент РФ. — Ред.) Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции», — напомнил он, добавив, что Турция стала третьей страной по объемам покупки российской нефти и увеличила закупки основного российского сорта Urals, доставляемого морем, более чем в пять раз с начала года.

По словам Кравцова, в прошлом месяце Россия обеспечила около 50% турецкого импорта нефти.

«Странам, которые покупают российскую нефть со скидкой, выгодно ее переработать и отправить в Европу и США. За счет дешевой российской нефти Турция увеличила производство и экспорт нефтепродуктов заработав при этом около 2,5$ млрд. Главными покупателями топлива стали США, Германия и Великобритания», — объяснил Кравцов.

Ранее, 21 октября, издание The New York Times сообщило, что Индия, Турция и Бразилия нарастили объемы закупок российских товаров с февраля текущего года.

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