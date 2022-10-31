Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Политика
Алиев и Пашинян прибыли в Сочи на трехсторонние переговоры с Путиным
Мир
На Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии
Мир
Почти 80% американцев назвали ситуацию в США «вышедшей из-под контроля»
Недвижимость
Аренда элитных коттеджей в Подмосковье подешевела на 20%
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о морозах на рабочей неделе
Мир
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мир
Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах
Мир
В ООН проголосовали за отказ Израиля от ядерного оружия
Мир
Маск опроверг сообщения об увольнениях сотрудников Twitter
Происшествия
Удары ВСУ разрушили гостиницу в Алчевске
Армия
Бойцы чеченского батальона пресекли попытку ВСУ высадиться на ЗАЭС

Названы нарастившие импорт из России вопреки санкциям страны

NYT сообщает об увеличении Индией, Турцией и Бразилией импорта российских товаров с февраля этого года
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Индия, Турция и Бразилия нарастили объемы закупок российских товаров с февраля текущего года, сообщает 30 октября газета The New York Times.

Полное уничтожение: США задумали запретить импорт алюминия из РФ
Поставит ли это под угрозу европейскую промышленность

Как отмечает издание, с момента введения новых санкций ряд стран начал активнее закупать российские товары. Сообщается, что импорт товаров в Индию из России вырос на 430%, в Турцию — на 213%, а в Бразилию — на 166%.

Известно также о том, что импорт в Испанию вырос на 112%, в Китай — на 98%, в Нидерланды — на 45%, а в Саудовскую Аравию и Японию — на 45% и 40% соответственно.

Тем не менее экспорт товаров этих стран в Россию ощутимо упал, рост экспорта показывают только Китай, ставший поставлять на 24% больше своих товаров, и Турция, увеличившая экспорт на 113%.

20 октября глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин сообщил, что в Россию по параллельному импорту было ввезено 1,6 млн т товаров общей стоимостью $12,6 млрд. Месяцем ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил «Известиям», что по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на $20 млрд по итогам 2022 года.

Кроме того, Мантуров заявлял, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года.

Некоторые заграничные компании приостановили деятельность в России или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022