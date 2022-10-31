Названы нарастившие импорт из России вопреки санкциям страны

Индия, Турция и Бразилия нарастили объемы закупок российских товаров с февраля текущего года, сообщает 30 октября газета The New York Times.

Как отмечает издание, с момента введения новых санкций ряд стран начал активнее закупать российские товары. Сообщается, что импорт товаров в Индию из России вырос на 430%, в Турцию — на 213%, а в Бразилию — на 166%.

Известно также о том, что импорт в Испанию вырос на 112%, в Китай — на 98%, в Нидерланды — на 45%, а в Саудовскую Аравию и Японию — на 45% и 40% соответственно.

Тем не менее экспорт товаров этих стран в Россию ощутимо упал, рост экспорта показывают только Китай, ставший поставлять на 24% больше своих товаров, и Турция, увеличившая экспорт на 113%.

20 октября глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин сообщил, что в Россию по параллельному импорту было ввезено 1,6 млн т товаров общей стоимостью $12,6 млрд. Месяцем ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил «Известиям», что по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на $20 млрд по итогам 2022 года.

Кроме того, Мантуров заявлял, что параллельный импорт в Россию будет работать до конца 2023 года.

Некоторые заграничные компании приостановили деятельность в России или прекратили поставки на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций, введенных на фоне проводимой с 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса.