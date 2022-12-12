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В Турции открыли месторождение нефти на $12 млрд

Эрдоган заявил, что на северо-востоке Турции обнаружено месторождение с запасами 150 млн баррелей нефти
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Фото: Global Look Press/hutchison
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На северо-востоке Турции обнаружено месторождение с запасами нефти объемом 150 млн баррелей. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Он подчеркнул, что стоимость этих запасов оценивается примерно в $12 млрд.

«Это одно из 10 крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году», — приводит его слова агентство Anadolu.

29 ноября стало известно, что импорт из России в Турцию в октябре 2022 года снизился на $1,2 млрд в сравнении с сентябрем. Так, в октябре было импортировано товаров на $4,9 млрд, наблюдалось снижение объема закупок Турцией российского сырья, среди которого уголь, нефть, природный газ и нефтепродукты.

Однако, как объяснил «Известиям» финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов, несмотря на это, поставки угля и углеводородов за год из РФ в Турцию увеличились в 2,9 раза, а импорт сырой нефти за январь–июль вырос в 2,4 раза.

Ранее, 21 октября, издание The New York Times сообщило, что Индия, Турция и Бразилия нарастили объемы закупок российских товаров с февраля текущего года.

В июне в турецком городе Адана в двух скважинах была найдена нефть, запасы которой оцениваются в $1 млрд.

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