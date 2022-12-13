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Байден сломал руль детского велосипеда при попытке прокатиться

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Al Drago
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Президент США Джо Байден вновь попал в неловкое положение, на этот раз во время детского праздника в штате Вирджиния. Американский лидер 13 декабря решил в шутку прокатиться на детском велосипеде, но у транспортного средства неожиданно отвалился руль.

На видеозаписи, которую очевидцы выложили в соцсети, видно, что президент США не смог самостоятельно починить детский велосипед после поломки. Тогда на помощь ему пришла девочка, которая, в свою очередь, без особых усилий вставила руль в отверстие.

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Новый случай пополнил копилку конфузов, которые в последнее время случаются с 80-летним американским лидером.

Так, 21 ноября, сообщалось, что военный помог Байдену правильно надеть фартук на ужине для морских пехотинцев в честь Дня благодарения. Байден решил самостоятельно разложить еду солдатам, но надел фартук задом наперед. Один из военных обратил на это внимание и помог главе государства переодеть его.

16 ноября президент США оступился на лестнице по дороге на мероприятие в рамках саммита «большой двадцатки» (G20) на индонезийском острове Бали.

30 октября Байден попросил помощи волонтера во время досрочного голосования на промежуточных выборах в американский конгресс. Американский лидер не понял деталей устройства машин по голосованию.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье политика неоднократно становилось предметом обсуждения и беспокойства среди американцев.

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