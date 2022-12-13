Инфекционист предупредил об опасности переноса гриппа «на ногах»

Физическая или интеллектуальная нагрузка при гриппе может привести к серьезным осложнениям, предупредил 13 декабря доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

Он указал, что во время болезни необходимо соблюдать постельный режим и не работать даже удаленно, так как в это время организм полностью ослаблен.

«Многие люди, которые переносят инфекции не совсем здраво с точки зрения реабилитации, могут получать различные нарушения, в том числе со стороны сосудистой системы. Например, у них может развиться гипертония, которой раньше не было», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Коновалов добавил, что многие люди считают интеллектуальную работу несерьезной нагрузкой по сравнению с физической. А оказывается, что зря.

«Дело в том, что головной мозг — самый большой потребитель питательных веществ, и он крайне зависим от работы сосудистой системы, которая при гриппе может страдать от микротромбозов», — указал инфекционист.

Ранее во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. 8 декабря глава ведомства Анна Попова заявила, что сейчас в стране напряженная обстановка с заболеваемостью гриппом. Для эффективного противодействия распространению гриппа она призвала россиян прививаться.

6 декабря врач-терапевт федеральной сети «Клиника Фомина» Анна Симбирцева рассказала в беседе с «Известиями», что проветривание помещений и обработка смартфонов поможет снизить риск заражения гриппом и ОРВИ, а вот имбирь, витамин С и чеснок не имеют доказательной базы в отношении профилактики вирусных заболеваний.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря — началу января.