Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Тревога уже по всей Украине», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской области, сирены также прозвучали в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

11 декабря взрыв прогремел в Киеве. По сообщениям очевидцев, взрыв был слышен в левобережной части города.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

8 декабря Путин напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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