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В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Днепропетровской области Украины 13 декабря объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

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Отмечается, что сирены также звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как передает министерство, воздушная тревога была объявлена в 12:24.

Накануне воздушную тревогу объявили на территории нескольких областей Украины, а также в столице страны Киеве. В частности, сирены звучат на территории Киева, а также Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Житомирской, Одесской и Харьковской областей.

11 декабря сообщалось о воздушной тревоге в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях.

До этого, 10 декабря, воздушная тревога на территории Украины звучала несколько раз за день. В частности, сигналы тревоги начинались в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, а также в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Вооруженные силы России с 10 октября наносят удары по объектам военного управления Украины и энергетической инфраструктуре. Президент России Владимир Путин назвал это реакцией на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

8 декабря Путин напомнил, что продолжающиеся удары следуют в качестве ответа за теракты Киева.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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