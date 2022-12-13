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Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве
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Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве

Экс-владелица сгоревшего на Комсомольской площади цветочного склада заявила о пропаже сейфа
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Фото: ТАСС/МЧС России
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Экс-владелец цветочного склада на Комсомольской площади в Москве, который недавно сгорел дотла, рассказал об исчезновении сейфа с 11 млн рублей.

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По данным «Известий», сейф, который до пожара располагался на втором этаже склада, пропал. Как рассказала владелица магазина Анна Мечелюк полицейским, внутри сейфа находилось около 11 млн рублей, $70 тыс. и €80 тыс. Отмечается, что, кроме денег, в сейфе находилась документация компании, однако владелица не помнит, какая именно.

По факту заявления проводится проверка среди сотрудников ПЧ ГУ МЧС России по Москве, которые участвовали в тушении пожара, а также среди сотрудников РЖД и обладавших доступом к указанному помещению сотрудников охраны.

Пожар возник днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия на площади 700 кв. м. Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами рассматриваются следствием как одни из основных причин пожара.

Известно, что специалисты МЧС во время последней совместной проверки с представителями прокуратуры в 2019 году выявили более 20 нарушений пожарной безопасности на цветочном складе.

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