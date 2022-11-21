Пожар на цветочном складе в центре Москвы потушен спустя почти девять часов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в воскресенье, 20 ноября.

«В 23:55 пожар был полностью ликвидирован», — говорится в публикации.

Пожар разгорелся днем в воскресенье в двухэтажном кирпичном цветочном складе по адресу: Комсомольская площадь, д. 1а, стр. 18. Из-за возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м.

В результате пожара погибли пять человек. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара и принятие по данному факту процессуального решения.