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В СК назвали возможные причины пожара на цветочном складе в Москве

В СК назвали неисправность проводки основной версией пожара на складе в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами рассматриваются как одни из основных причин пожара на цветочном складе в центре Москвы. Об этом сообщили 21 ноября журналистам в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

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«Следствием рассматриваются основные версии возникновения пожара: неисправность электропроводки (электрооборудования) и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Пожар возник днем 20 ноября на двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. В 22:03 пожарные ликвидировали открытое горение. В 23:55 пожар был полностью ликвидирован.

В результате возгорания обрушились межэтажные перекрытия между первым и вторым этажами на площади 700 кв. м. Кроме того, при пожаре на цветочном складе от огня пострадал еще один склад, принадлежащий отделу МВД России. По данным «Известий», возгорания на складе МВД не было, однако пожар в соседнем здании нанес предметам, хранящимся на складе, урон.

Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Известно, что специалисты МЧС во время последней совместной проверки с представителями прокуратуры в 2019 году выявили более 20 нарушений пожарной безопасности на цветочном складе.

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