Обязательный масочный режим вновь действует в Благовещенске

В Благовещенске вернули масочный режим. Решение приняли на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Сначала предполагалось, что требование будет распространяться только на персонал организаций с массовым скоплением людей. Однако потом его расширили.

ИАPriamurMedia пишет, что сотрудники отдельных магазинов уже используют средства индивидуальной защиты на постоянной основе. Теперь носить маски придется и посетителям.

Таким образом, по новым требованиям СИЗ необходимо использовать в торговых, развлекательных, функциональных центрах, а также в кинотеатрах, на общественном транспорте и в супермаркетах, поясняет Амурская служба новостей.

В школах, учреждениях культуры и спорта усилили фильтры и дезинфекционный режим. Масочный режим будет действовать и для зрителей во время спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось о росте количества заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Амурской области. Так, заболеваемость жителей региона ОРВИ среди взрослого населения почти в 4 раза превышает эпидемический порог. 5 декабря был зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай гриппа А (H1N1), известный как свиной грипп.