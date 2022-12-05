Заболеваемость ОРВИ выросла в Амурской области на 12% за неделю
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Амурской области на 12% за минувшую неделю. В ряде муниципалитетов зафиксировано превышение эпидемического порога.
К медикам обратились почти 4,3 тыс. жителей региона. Зарегистрирован первый лабораторно подтвержденный случай гриппа А (H1N1), пишет ИА PriamurMedia. На COVID-19 приходится порядка 5% заболеваемости.
Эпидемический порог превышен в Благовещенске, Прогрессе и Тынде, а также в Тындинском, Белогорском и Шимановском районах.
Прививочная кампания против гриппа в Приамурье завершилась. Прививки сделали 45% взрослых и 49% детей.
В Ханты-Мансийском автономном округе медики зарегистрировали уже девять случаев свиного гриппа.