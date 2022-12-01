Девять случаев свиного гриппа зарегистрировали в ХМАО

Девять случаев свиного гриппа выявили на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на замруководителя управления Роспотребнадзора Инну Кудрявцеву.

Первые случаи заболевания гриппом были выявлены на 38-й неделе 2022 года. Всего заболели 35 человек, у девяти человек подтвердили заражение вирусом А (H1N1).

Заболеваемость свиным гриппом составляет 1% от всех случаев острых респираторных вирусных инфекций в регионе. Лидерами по заболеваемости являются Сургут, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск.

Ранее в этот день сообщалось, что в Томской области свиным гриппом за неделю заразились три человека. Всего с ОРВИ к врачам обратились почти 7,4 тыс. человек.