Свиной грипп выявили у трех заболевших в Томской области

В Томской области три человека заразились свиным гриппом на прошлой неделе. Всего же в регионе в эту семидневку было зарегистрировано 7384 случая заболевания ОРВИ. Это на 10% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

РИА «Томск» уточняет, что свиным гриппом назвали вспышку нового штамма вируса А(H1N1), произошедшую весной 2009 года. Инфекционисты пришли к выводу, что свиной грипп является обычным сезонным вирусом, а случаи заболеваемости фиксируются в области каждый год. Сезонный подъем приходится на конец января — начало февраля.

Представитель Роспотребнадзора пояснил агентству, что выявленные на минувшей неделе случаи свиного гриппа — первые в эпидсезоне 2022–2023.

Сейчас в Томской области полностью закрыты на карантин два детских сада, в Первомайском и Кожевниковском районах. Закрыты семь классов в трех школах в Томске, в Колпашевском и Первомайском районах.

Прививки против гриппа сделали на прошлой неделе более 17,5 тыс. человек, из них 2,3 тыс. — дети.

Ранее, 30 ноября, сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали свиной грипп в 55 российских регионах. Свиной грипп преобладает среди выявленных вариантов вируса гриппа в России. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 18,5% по сравнению с показателями прошлой недели.