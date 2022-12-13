Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ заявило о распространении в Канаде фейков о действиях Москвы
Армия
Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки
Мир
Приговорившая Бута судья заявила о поддержке обмена Уилана на Винника
Общество
Подрыв моста под Мелитополем не затронул сухопутный коридор с Крымом
Общество
К Новому году спрос на икру в России вырос в три раза
Мир
Global Times заявила о подрыве доверия к Западу после признания Меркель
Политика
Косачев указал на проявление чувства самосохранения у Германии и Франции
Спорт
Усик и Дюбуа поборются за титул чемпиона мира в супертяжелом весе
Мир
В ЛНР сообщили о саботаже ВСУ приказов о контрнаступлении под Артемовском
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об ударе ВСУ по химзаводу «Стирол»
Происшествия
Пожар вспыхнул на территории завода «Звезда» в Санкт-Петербурге
Армия
В ЛНР сообщили об обстреле подразделениями ВСУ позиций друг друга
Сюжет:

Посольство РФ заявило о распространении в Канаде фейков о действиях Москвы

Посольство: в Канаде распространяют фейки о применении ВС РФ кассетных боеприпасов на Украине
0
Фото: ТАСС/Zuma/Justin Tang
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канадские СМИ и политики распространяют ложную информацию о том, что российские военные якобы применяют кассетные боеприпасы в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило российское посольство.

Прилетели фейки: россияне продолжают верить ложным новостям
Эксперты рекомендуют обучать распознаванию лжи с детства

«Канадские мейнстримные медиа и отдельные политики проталкивают ложные сюжеты о том, что Россия использует кассетные боеприпасы на Украине. Россия никогда этого не делала. Правда в том, что это Украина нарушает все международные обязательства», — говорится в сообщении в Twitter.

Как утверждает дипмиссия, украинская армия применяет запрещенные вооружения против невоенных целей. Одновременно с этим Киев продолжает требовать у Запада новые поставки для нанесения ударов по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

В посольстве подчеркнули, что ожидают от канадского главы правительства Джастина Трюдо и кабинета министров незамедлительного осуждения действий Киева, направленные против мирного населения.

В противном случае, по словам диппредставительства, бездействие Канады будет рассматриваться как «двуличие» и «пособничество».

Ранее публиковалось немало свидетельств и подтверждений того, что ВСУ используют запрещенные боеприпасы в ходе конфликта. Так, 1 ноября в Кировском районе Донецка на украинской мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Эти мины запрещено использовать в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину.

14 июня СК РФ сообщил, что украинские боевики при обстреле Донецка используют запрещенные нормами международного права кассетные боеприпасы французского производства, которые были предоставлены им странами — участницами НАТО.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин 12 декабря заявил, что западные СМИ намеренно искажают ситуацию на Украине.

Ранее, 8 декабря, обозреватель Ал Бьененфелд для American Thinker написал, что американские СМИ замалчивают военные преступления украинской армии, а администрация президента США Джо Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ. Он добавил, что в данный момент западные медиа отринули журналистскую объективность и стараются демонстрировать конфликт на Украине как противостояние добра со злом.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации. Так, 25 ноября Путин заявил, что в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава государства указал, что информация является оружием борьбы, и призвал не доверять данным из интернета.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022