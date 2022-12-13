Посольство РФ заявило о распространении в Канаде фейков о действиях Москвы

Канадские СМИ и политики распространяют ложную информацию о том, что российские военные якобы применяют кассетные боеприпасы в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщило российское посольство.

«Канадские мейнстримные медиа и отдельные политики проталкивают ложные сюжеты о том, что Россия использует кассетные боеприпасы на Украине. Россия никогда этого не делала. Правда в том, что это Украина нарушает все международные обязательства», — говорится в сообщении в Twitter.

Как утверждает дипмиссия, украинская армия применяет запрещенные вооружения против невоенных целей. Одновременно с этим Киев продолжает требовать у Запада новые поставки для нанесения ударов по жилым районам и гражданской инфраструктуре.

В посольстве подчеркнули, что ожидают от канадского главы правительства Джастина Трюдо и кабинета министров незамедлительного осуждения действий Киева, направленные против мирного населения.

В противном случае, по словам диппредставительства, бездействие Канады будет рассматриваться как «двуличие» и «пособничество».

Ранее публиковалось немало свидетельств и подтверждений того, что ВСУ используют запрещенные боеприпасы в ходе конфликта. Так, 1 ноября в Кировском районе Донецка на украинской мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Эти мины запрещено использовать в вооруженных конфликтах из-за их опасности для гражданских лиц. Их запрет закреплен Конвенцией ООН, к которой присоединились 163 государства, включая Украину.

14 июня СК РФ сообщил, что украинские боевики при обстреле Донецка используют запрещенные нормами международного права кассетные боеприпасы французского производства, которые были предоставлены им странами — участницами НАТО.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин 12 декабря заявил, что западные СМИ намеренно искажают ситуацию на Украине.

Ранее, 8 декабря, обозреватель Ал Бьененфелд для American Thinker написал, что американские СМИ замалчивают военные преступления украинской армии, а администрация президента США Джо Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ. Он добавил, что в данный момент западные медиа отринули журналистскую объективность и стараются демонстрировать конфликт на Украине как противостояние добра со злом.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации. Так, 25 ноября Путин заявил, что в информационном поле пытаются обесценить действия российских войск в ходе спецоперации по защите Донбасса. Глава государства указал, что информация является оружием борьбы, и призвал не доверять данным из интернета.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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