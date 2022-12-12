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В МИД РФ указали на намеренное искажение западными СМИ ситуации на Украине

Замглавы МИД РФ Вершинин: западные СМИ намеренно искажают ситуацию на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Западные СМИ намеренно искажают ситуацию на Украине. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе переговоров с турецкой стороной в Стамбуле.

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Москва проинформировала Анкару об «истинной» ситуации на Украине и в новых регионах РФ, указав на «абсолютно агрессивное поведение» со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сказал журналистам Вершинин по итогам переговоров.

По его словам, для России было важно «донести до Турции эту ситуацию, которая, к сожалению, преднамеренно искажается западными СМИ».

Замглавы МИДа также напомнил, что именно в Стамбуле проходил последний раунд переговоров делегаций РФ и Украины.

«Вы помните, как всё это закончилось — агрессивным и неконструктивным поведением украинской стороны. С нашей стороны, напротив, прозвучали заявления о том, что мы готовы к обсуждению на основе тех целей, которые были заявлены в ходе специальной военной операции», — отметил он.

Ранее, 8 декабря, обозреватель Ал Бьененфелд для American Thinker написал, что американские СМИ замалчивают военные преступления украинской армии, а администрация президента США Джо Байдена поддерживает нацистов в рядах ВСУ. Он добавил, что в данный момент западные медиа отринули журналистскую объективность и стараются демонстрировать конфликт на Украине как противостояние добра со злом.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

До этого, 25 ноября, российский лидер призвал не доверять информации из интернета. По словам Путина, там много обмана и лжи, а информация является оружием борьбы.

На фоне СВО и прошедшей частичной мобилизации в России в Сети увеличилось число фейков и недостоверной информации. В Кремле не раз призывали не поддаваться на провокации.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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