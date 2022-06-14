СК РФ заявил о применении украинскими боевиками запрещенных боеприпасов

Украинские боевики при обстреле Донецка используют запрещенные нормами международного права кассетные боеприпасы французского производства, которые были предоставлены им странами — участницами НАТО. Такое заявление сделал Следственный комитет России на своем официальном сайте 14 июня.

«Интенсивные атаки [Донецка] производятся из реактивных систем залпового огня и дальнобойных артиллерийских установок. При этом тяжелая артиллерия поставлялась Вооруженным силам Украины странами — участницами НАТО. Так, имеются данные, что в настоящее время вооруженные формирования Украины применяют кассетные снаряды французского производства, использование которых запрещено нормами международного права», — говорится в сообщении ведомства.

СК РФ обратил внимание на то, что обучение украинских националистов использованию артиллерийских установок, в которых применяются подобные снаряды, проводилось западными инструкторами.

Обстрелы украинских боевиков направлены на то, чтобы наносить ущерб в первую очередь гражданским, а не военным объектам на территории Донецка. При этом действия радикалов приводят к пострадавшим и жертвам среди мирного населения, подчеркнули в ведомстве.

«Беспрецедентные по своей жестокости действия влекут человеческие жертвы и колоссальные разрушения. Только в течение последних суток семь мирных граждан погибло, более 40 ранено, среди жертв и пострадавших есть дети», — пояснил Следственный комитет.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следственным подразделениям расследовать все факты обстрелов со стороны украинских боевиков.

13 июня украинские боевики выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подверглись Кировский, Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы.

Как тогда сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, число пострадавших в результате обстрелов Донецка составило 33 человека, еще пять человек погибли.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что националисты непрерывно вели обстрел города на протяжении шести часов. В частности, под удар попали многоквартирный жилой дом, рынок и роддом. В результате обстрела здание родильного дома оказалось частично разрушено: вылетели окна, обрушилась часть крыши и фасада.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация рассматривает обстрел роддома как нарушение международного гуманитарного права.

Глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения ДНР и ЛНР, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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