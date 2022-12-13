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Параллельное заражение гриппом и COVID-19 снижало тяжесть течения болезни

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Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
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Если больной гриппом заражается еще и коронавирусом, чаще всего его состояние немного улучшается, рассказал «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Но потом снова наступает ухудшение, добавил он.

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Вопрос, как коинфекция вирусами гриппа и SARS-CoV-2 влияет на тяжесть болезни, пока остается открытым. Исследование китайских ученых, которые проанализировали результаты 12 научных работ на эту тему с участием более 9 тыс. человек, показало, что наличие в организме больного двух патогенов не повышает вероятность смертельного исхода и даже снижает вероятность осложнений. При этом результаты научных изысканий сильно различались в разных регионах мира.

Коинфекция — достаточно необычное явление, сказал «Известиям» старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

«У людей, у которых одновременно происходит заражение двумя вирусами, скорее всего, снижается интенсивность иммунного ответа, а тяжесть болезни, вызванной несмертельным патогеном, зависит именно от этого», — пояснил эксперт.

При этом другие исследования показали, что коронавирус может заражать клетки иммунной системы, вызывая чрезмерную защитную реакцию организма, и оставаться в них долгое время после болезни. Это вполне может проявиться при заражении переболевшего COVID-19 гриппом и повлиять на тяжесть симптомов, добавил специалист.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00

До каких пар: чем опасно заражение COVID-19 и свиным гриппом одновременно

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