Врач перечислил причины повышения нижнего артериального давления

Врач-кардиолог Группы компаний ОМС Иван Ефремкин рассказал о причинах повышения нижнего артериального давления.

В беседе с «Газетой.Ru» в понедельник, 12 декабря, специалист отметил, что существуют два показателя артериального давления: систолическо, или верхнее (давление в артериях, когда сердце выталкивает в них кровь) и диастолическое, или нижнее (давление в артериях в момент расслабления сердечной мышцы). Он указал на то, что ситуации, когда только один из этих показателей повышается, встречаются редко.

Врач объяснил, что нормой для диастолического давления является 70–90 мм р.с. Если этот показатель выше, то это может указывать на избыток циркулирующей крови (задержку жидкости в организме) или на высокую жесткость сосудистых стенок у пациента.

Ефремкин отметил, что повышенное диастолическое давление говорит о том, что пациенту уже давно требуется медикаментозное лечение. Повышенное же нижнее давление не происходит эпизодически и не связано с эмоциональными факторами или физической нагрузкой.

«Высокие значения диастолического давления при относительно нормальных показателях систолического давления, как правило, говорят о симптоматической гипертонии», — рассказал Ефремкин.

По его словам, это не классическая гипертоническая болезнь, а именно симптоматическая гипертония, являющаяся следствием грубых нарушений в почках, надпочечниках или работе щитовидной железы.

Для выявления точной причины следует обратиться к специалисту и пройти ряд обследований, в том числе сделать ЭКГ и УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников, сдать анализы крови.

5 декабря доктор медицинских наук, кардиолог, врач высшей квалификационной категории Айдар Шарафеев рассказал «Известиям», что инфаркт может привести к внезапной смерти на фоне полного здоровья. По его словам, одной из самых опасных форм является безболевой инфаркт миокарда — атипичная форма некроза сердечной мышцы, которая развивается вследствие острого нарушения кровообращения и не сопровождается характерными клиническими признаками.

7 декабря кардиолог Тамаз Гаглошвили указал на негативное влияние морозов на работу сердца. По его словам, людям с ишемической болезнью сердца необходимо его беречь в морозы. При минусовых температурах спазмируются сосуды и нарушается кровообращение, отмечает телеканал «360».

В ноябре врач-кардиолог, врач функциональной диагностики сети клиник «Атлас» Анна Давыдова дала советы по профилактике инсульта. В частности, она рекомендовала проходить медосмотры раз в год и регулярно следить за уровнем давления, пишет RT.

В сентябре врач-кардиолог Андрей Кондрахин перечислил продукты и напитки, которые повышают артериальное давление. Так, к ним относятся поваренная соль, консервы, соленая рыба и фастфуд. К повышающим давление напиткам специалист отнес чай, кофе и алкоголь, пишет сайт kp.ru.

В мае главный внештатный специалист-кардиолог московского департамента здравоохранения Елена Васильева рассказала, какие показатели давления требуют немедленного обращения к врачу. Следует срочно обращаться к специалисту, если показатели давления у человека в спокойном состоянии составляют больше 130/80, пишет НСН. Врач напомнила, что последствиями артериальной гипертензии могут быть острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения.

В апреле этого года доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков назвал способ снизить давление без медицинских препаратов. По его словам, стоит придерживаться менее калорийного питания, не забывать про регулярную физическую нагрузку, в частности, пешие прогулки, отмечает телеканал «Звезда». Между тем врач призвал избегать переутомления.