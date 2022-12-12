США провели успешный пуск прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух-земля»

Военно-воздушные силы США провели первый успешный пуск полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты «воздух–земля». Об этом говорится в обнародованном 12 декабря пресс-релизе Пентагона.

По его данным, ракета AGM-183 ARRW стартовала с борта стратегического бомбардировщика B-52H и во время полета над Тихим океаном у калифорнийского побережья США превысила скорость звука в пять раз.

Испытание стало первым пуском полноценного прототипа боеготовой ракеты. Данные телеметрии показали, что все задачи были выполнены, заключили в ведомстве.

Ранее, 9 декабря, первый замминистра обороны США Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон развивает и совершенствует свое гиперзвуковое оружие, но не собирается участвовать в гонке вооружений с Москвой и Пекином, также ведущими разработки в этом направлении. Он отметила, что США в большей мере заинтересованы в том, чтобы иметь средства, которые выполняют свою функцию и отвечают требованиям согласно военным планам Вашингтона.

В ноябре вице-адмирал военно-морских сил США Джонни Вулф заявил о необходимости ускорить разработку гиперзвукового оружия, чтобы догнать Китай и Россию в этом направлении. По его словам, Вашингтону нужно срочно наверстать упущенное.

В октябре агентство Reuters сообщало, что Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. По данным агентства, оценивались навигационные оборудования и коммуникационная работа гиперзвукового оружия, а также материалы, устойчивые к нагреванию в реалистичной гиперзвуковой среде.

Однако, согласно отчету конгресса, американские радары не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты, несмотря на то что в этом направлении ведется активная работа.

В мае США заявляли об успешном проведении испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Тогда тоже сообщалось о превышении скорости звука в пять раз.