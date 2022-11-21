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Вице-адмирал США заявил о необходимости догнать РФ и КНР в гиперзвуковом оружии

Вице-адмирал США Вулф заявил о срочной необходимости догнать РФ и КНР по гиперзвуковому оружию
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф заявил о необходимости ускорить разработку гиперзвукового оружия, чтобы догнать Китай и Россию в этом направлении. Об этом в воскресенье, 20 ноября, он рассказал в беседе с телеканалом CNN.

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«До недавнего времени у нас не было необходимости для разработки и внедрения этой технологии в систему вооружения. Теперь она возникла, и должны срочно наверстать упущенное», — рассказал вице-адмирал.

По сообщению телеканала, США разрабатывают ряд различных программ по гиперзвуковому оружию, в связи с этим Пентагон запросил $4,7 млрд для гиперзвуковых исследований в следующем году.

Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако добавил, что «наверстывание» России и Китая — это приоритетная задача.

В октябре агентство Reuters сообщало, что Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. По данным агентства, оценивались навигационные оборудования и коммуникационная работа гиперзвукового оружия, а также материалы, устойчивые к нагреванию в реалистичной гиперзвуковой среде.

Однако согласно отчету конгресса, американские радары не способны отслеживать китайские и российские гиперзвуковые ракеты, несмотря на то что в этом направлении ведется активная работа.

2 октября стало известно, что Пентагон заказал у военно-промышленного концерна Raytheon разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM, сумма контракта составила около $1 млрд.

В сентябре директор Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил о том, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. По его словам, США в этом плане сильно отстают от России.

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