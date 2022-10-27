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Пентагон успешно провел испытания компонентов гиперзвукового оружия

Reuters: Минобороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Пентагон провел успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия Об этом в среду, 26 октября, сообщило агентство Reuters.

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«Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов гуперзвукового оружия в среду и помочь в разработке нового класса оружия», — пишет агентство.

По информации Reuters, в рамках испытаний оценивалось навигационное оборудование и коммуникационная работа гиперзвукового оружия, а также усовершенствованные материалы, устойчивые к нагреванию в реалистичной гиперзвуковой среде.

Ранее, 2 октября, стало известно, что Пентагон заказал у военно-промышленного концерна Raytheon разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM, сумма контракта составила около $1 млрд.

Отмечается, что в настоящее время Вашингтон реализует несколько программ гиперзвукового оружия. Ракета HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile) поступит на вооружение ВВС США уже в 2027 году,

Кроме того, 12 сентября директор расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард заявил о том, что разработанная Россией программа создания гиперзвуковых ракет пугает. По его словам, США в этом плане сильно отстают от России.

В июле ВВС США сообщили об успешном испытании гиперзвукового оружия. Согласно сведениям, полученным от источника, у берегов Калифорнии была запущена ракета-носитель системы ARRW. В рамках испытаний она отделилась от самолета, чего раньше не происходило.

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