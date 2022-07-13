Reuters сообщило об успешном испытании США гиперзвукового оружия

Военно-воздушные силы США успешно испытали гиперзвуковое оружие. Об этом 13 июля сообщило агентство Reuters.

Согласно сведениям, полученным от источника, 12 июля у берегов Калифорнии была запущена ракета-носитель системы ARRW. В рамках испытаний она отделилась от самолета, чего раньше не происходило.

К гиперзвуковому оружию относятся ракеты, способные в пять раз превышать скорость звука, то есть лететь со скоростью свыше 6200 км/ч.

30 июня сообщалось, что летные испытания гиперзвуковой ракетной системы на Гавайях закончились неудачно. Согласно официальному заявлению Пентагона, ошибка в них была связана с проблемами, возникшими после воспламенения ракетной системы.

12 июля стало известно о разработке в России баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением. В ее задачу будет входит поражение крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев.

25 июня глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что предприятия «Роскосмоса» приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

22 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата новейшей российской баллистической ракеты «Сармат».