В США отвергли участие в гонке вооружений по гиперзвуковому оружию

США развивают и совершенствуют свое гиперзвуковое оружие, но не собираются участвовать в гонке вооружений с Москвой и Пекином, также ведущими разработки в этом направлении. Об этом 8 декабря заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на форуме по безопасности Аспенского института.

По словам замминистра обороны США, Россия и Китай «вложили большие средства» в развитие гиперзвукового оружия. В то же время Вашингтон не планирует равняться на них по тратам на данную сферу.

«Мы в большей мере заинтересованы в том, чтобы иметь средства, которые выполняют свою функцию, которые отвечают требованиям согласно нашим военным планам. Именно это мы делаем в том, что касается гиперзвуковых вооружений и средств противодействия гиперзвуковым вооружениям», ― подчеркнула Хикс.

Ранее в этот день стало известно, что военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила Вооруженным силам США первую батарею ракетного комплекса MRC Typhon.

Предполагается, что уже в 2023 году американские военные начнут тренироваться использовать данный комплекс. В то же время еще несколько лет назад применение подобной системы было невозможно по регламенту действовавшего до 2019 года Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США.

6 декабря стало известно, что согласованный профильными комитетами конгресса проект оборонного бюджета США предполагает внедрение методов «противодействия угрозам со стороны гиперзвуковых ракет». В этой связи ожидается укрепление американских систем противовоздушной обороны. Наряду с этим предлагается развивать программы стратегических бомбардировщиков шестого поколения, способных нести ядерное оружие, B-21 Raider.