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США получили на вооружение ранее запрещенную ракетную систему Typhon

Lockheed Martin: армия США получила систему Typhon
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Фото: lockheedmartin.com
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Вооруженные силы США получили в свое распоряжение первую батарею ракетного комплекса MRC Typhon. Об этом сообщили в пресс-службе военно-промышленной корпорации Lockheed Martin.

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«MRC состоит из пусковых установок, ракет и центра управления батареей, разработанных для борьбы с наземными угрозами. Разработка и внедрение новых средств для ведения высокоточного огня на больших расстояниях является одним из основных приоритетов в контексте модернизации армии», — говорится в публикации.

Предполагается, что уже в начале следующего года американские военные приступят к тренировкам по эксплуатации комплексов. Параллельно будут проходить дополнительные испытания и, при необходимости, доработка новых вооружений.

Как отметили в издании The Drive, еще несколько лет назад использование подобной системы было невозможно в соответствии с российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Данное соглашение было расторгнуто по инициативе США в 2019 году. Свой выход из ДРСМД Вашингтон обосновал якобы нарушением обязательств со стороны Москвы.

Между тем 6 декабря стало известно, что согласованный профильными комитетами конгресса проект оборонного бюджета США предполагает внедрение методов «противодействия угрозам со стороны гиперзвуковых ракет». В этой связи ожидается укрепление американских систем противовоздушной обороны. Наряду с этим предлагается развивать программы стратегических бомбардировщиков шестого поколения, способных нести ядерное оружие, B-21 Raider.

Ранее, 3 декабря, газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне написала, что если американские законодатели примут инициативу о временном финансировании правительства на нынешний финансовый год, который начался 1 октября, то это может привести к остановке военной помощи Украине, а также к прекращению закупок новых бомбардировщиков B-21 Raider.

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