В ЕК рассказали о выгоде от теплой зимы в Европе

Евросоюз в энергетическом плане получает выгоду от необычайно теплой зимы. Об этом 12 декабря заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

«В этом году мы получаем выгоду от необычайно теплой зимы сейчас. Все может быть иначе в следующем году», — сказала она.

Глава Еврокомиссии отметила, что подготовка Евросоюза к следующей зиме уже начинается.

В конце ноября генеральный директор по энергетике Европейской комиссии (ЕК) Дитте Юль Йоргенсен заявил, что зимой 2023–2024 годов Евросоюз ждут большие трудности. Представитель ЕК пояснила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

Вместе с тем газета Financial Times со ссылкой на аналитиков писала, что энергетический кризис, возникший в Европе, будет длиться годами, если регион не снизит спрос и не наладит новые каналы поставок газа.

В октябре глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что во время зимнего пика холодов могут замерзнуть целые города Европы.