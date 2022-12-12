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Песков рассказал о мерах предосторожности в Кремле против гриппа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал 12 декабря журналистам о мерах предосторожности Кремля на фоне роста заболеваемости гриппом в стране, в том числе свиным.

Он указал, что в администрации президента продолжает действовать масочный режим, а многие сотрудники уже привились от заболевания.

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«Грипп у нас приходит не первый раз. Грипп — это то, с чем мы живем много лет, и, естественно, все принимают необходимые меры предосторожности. Это обычный процесс. Но болеет много людей действительно. И у нас на работе много болеет», — добавил он.

8 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас в России напряженная обстановка с заболеваемостью гриппом, в том числе свиным. По ее словам, заболевание зарегистрировали уже в 74 регионах страны.

Для эффективного противодействия распространению гриппа Попова призвала россиян прививаться, отметив высокое качество доступных гражданам вакцин российского производства.

29 ноября «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов писали, что заболеваемость гриппом и ОРВИ идет по нарастающей и может выйти на пик к концу декабря — началу января.

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