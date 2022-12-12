Путин обсудил с Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает 12 декабря пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены некоторые практические аспекты реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября сего года, включая планы восстановления экономических и логистических связей на Южном Кавказе», — указано в сообщении.

В Кремле также добавили, что стороны условились проводить дальнейшие контакты.

10 декабря директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил о том, что Россия готова оказывать содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что Москва, в частности, готова помогать в организации трехсторонних встреч в России.

Ранее, 9 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита ЕАЭС в Бишкеке предложил обсудить вопросы региональной безопасности, акцентировав внимание на необходимости разрешить конфликт в Нагорном Карабахе.

До этого, 7 декабря, глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил о том, что Армения получила предложение Азербайджана о проекте мирного соглашения и скоро ответит на него, подходы сторон еще далеки друг от друга. Он также признал, что подходы к решению проблемы у стран разные.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.